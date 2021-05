Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : accord avec Gavi pour 500M de doses du vaccin Covid Cercle Finance • 03/05/2021 à 12:27









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui un accord avec l'alliance du vaccin Gavi pour fournir jusqu'à 500 millions de doses de son vaccin contre la Covid - dont 34 millions de doses initiales devraient être livrées au quatrième trimestre 2021. Gavi conserve donc la possibilité de se procurer 466 millions de doses supplémentaires en 2022. Toutes les doses sont proposées au prix échelonné le plus bas de Moderna, conformément aux engagements de la société. L'accord couvre 92 pays à revenu faible et intermédiaire et s'inscrit dans le cadre de Covax, l'initiative mondiale codirigée par Gavi, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour assurer un accès équitable aux vaccins contre la Covid pour tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu.

