Moderna accélère la production de son vaccin Covid

(CercleFinance.com) - Moderna annonce aujourd'hui prendre de nouveaux engagements financiers afin d'augmenter la capacité mondiale de ses usines et usines partenaires. Le laboratoire vise une production de 3 milliards de doses du vaccin contre la Covid en 2022. Ces investissements réalisés vont permettre d'augmenter de 50% la fabrication de substances médicamenteuses dans les sites de Moderna aux Etats-Unis et de la doubler dans l'usine suisse de Lonza, tout comme dans celle de Rovi (Espagne), chargée de la formulation, du remplissage, de la finition et de la fabrication de substances. Les investissements permettront aussi à Moderna se sécuriser des stocks de matières premières et produits finis utilisés pour livrer les volumes engagés. Le laboratoire relève d'ores et déjà ses prévisions de fabrication du vaccin Covid pour 2021, de 800 millions à 1 milliard de doses.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -0.30%