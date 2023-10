Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: à nouveau reconnu comme un 'top employeur' information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 14:30









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui avoir été classée pour la 9e année consécutive parmi les meilleurs employeurs de l'industrie biopharmaceutique mondiale, selon l'enquête Top Employers 2023 de Science and Science Careers.



Moderna a été reconnue pour son engagement en faveur de l'innovation continue, du traitement de ses employés avec respect et de sa responsabilité sociale.



' Chez Moderna, nous sommes fiers de donner à nos collaborateurs l'opportunité de changer le monde et les outils nécessaires pour changer la médecine. Nous sommes stimulés chaque jour par les possibilités de notre plateforme et opérons avec un profond sens des responsabilités pour avoir le plus grand impact possible sur personnes grâce aux médicaments à ARNm', a commenté Tracey Franklin, DRH de Moderna.







