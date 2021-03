Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : 7M de doses du vaccin Covid en plus aux Philippines Cercle Finance • 22/03/2021 à 15:16









(CercleFinance.com) - A la suite d'un nouvel accord d'approvisionnement, Moderna annonce aujourd'hui que les Philippines obtiendront 7 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre la Covid-19, portant ainsi sa commande confirmée totale à 20 millions de doses. Les 7 millions de doses supplémentaires sont sécurisées grâce à un partenariat avec le secteur privé, précise le laboratoire. Moderna souligne toutefois que son vaccin n'est actuellement pas approuvé dans le pays mais que le laboratoire travaille avec les régulateurs afin d'obtenir les approbations nécessaires avant sa distribution. Annoncé le 6 mars, l'accord initial prévoyait la fourniture de 13 millions de doses, à livrer à compter de la mi-2021.

