Moderna: 18,4 milliards de ventes dans la Covid en 2022 information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 13:26

(CercleFinance.com) - Dans un point sur son activité, Moderna indique avoir réalisé des ventes de vaccins contre la Covid-19 d'environ 18,4 milliards de dollars en 2022, et réitère sa prévision de ventes minimales pour ce vaccin d'environ cinq milliards de dollars en 2023.



'Nous abordons 2023 en excellente position, avec une dynamique significative dans notre pipeline clinique, une équipe très dynamique et un bilan solide de plus de 18 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie', déclare le CEO Stéphane Bancel.



Moderna dispose maintenant 48 programmes en développement, dont 36 programmes dans des essais cliniques englobant des vaccins contre les maladies infectieuses à ARNm et des thérapies à ARNm couvrant sept modalités différentes.



La société de biotechnologies ajoute augmenter ses investissements dans la recherche et développement (R&D), estimées à 4,5 milliards de dollars pour l'année qui commence, contre environ 3,3 milliards en 2022.