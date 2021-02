Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna :100M de nouvelles doses du vaccin commandées aux USA Cercle Finance • 12/02/2021 à 12:52









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé que le gouvernement des Etats-Unis a commandé 100M de doses supplémentaires de son vaccin à ARNm contre la Covid, portant ainsi son engagement total à 300M de doses. À ce jour, Moderna a fourni 41M de doses de vaccin aux Etats-Unis et plus de 22M d'habitants ont déjà reçu ce vaccin. Moderna assure par ailleurs être sur la bonne voie pour livrer les 100 millions de doses au premier trimestre 2021 ainsi que la deuxième commande de 100M de doses en mai 2021. Le laboratoire indique avoir enregistré un total de commandes engagées de 631,5M de doses, aux États-Unis (300M), Union Européenne (160M), Japon (50M), Canada et République de Corée (40M), Suisse (13,5M), Colombie (10M), Royaume-Uni (7M), Israël (6M), Taïwan (5M). D'autres commandes n'ont pas été divulguées, précise Moderna.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +0.38%