Modern : le vaccin Covid bientôt livré en Australie

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé que la Therapeutic Goods Administration (TGA), autorité sanitaire australienne, a autorisé l'enregistrement provisoire de son vaccin Covid dans le pays, afin de contribuer à l'immunité des personnes de plus de 18 ans. Par conséquent, la livraison du vaccin COVID-19 de Moderna en Australie devrait commencer dès la seconde moitié de septembre, annonce le laboratoire. Stéphane Bancel, directeur général du Moderna, a aussi indiqué que des discussions avec le gouvernement australien pourraient être conduites afin d'établir des capacités de fabrication locales d'ARNm. Le gouvernement australien a déjà obtenu 10 millions de doses de vaccin COVID-19 Moderna pour livraison en 2021, par le biais d'un accord d'approvisionnement annoncé en mai 2021, ainsi qu'une option d'achat de 15 millions de doses en 2022.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +17.10%