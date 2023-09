Modération de la croissance des crédits aux entreprises françaises

Le coût des crédits bancaires poursuit sa remontée en juillet (4,59% en juillet, après 4,33% en juin) tandis que celui des émissions de titres de dette, plus volatil, fluctue légèrement au-dessus de 4% (4,08 %, après 4,21% en juin).

(AOF) - L'encours de crédits bancaires aux sociétés non financières a continué d’augmenter pour toutes les tailles d'entreprises, à un rythme qui se modère à 4 % en juillet en rythme annuel, après une hausse de 4,4 % en juin, a indiqué la Banque de France. La croissance des crédits à l'investissement reste élevée (+6,0 % en juillet), toujours portée par sa composante équipement (+7,2 %) et, dans une moindre mesure, par les prêts immobiliers aux entreprises (+3,8 % en avril). A l’inverse, l’encours de crédits de trésorerie a diminué de 2,2 %, en juillet, en rythme annuel.

