Mode: le mercato se poursuit avec le départ de Kim Jones de Dior Homme

Le styliste britannique Kim Jones le 24 janvier 2025, à Paris, lors de la Fashion Week masculine ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La valse des directeurs artistiques dans la mode se poursuit: pressenti depuis des semaines, le départ du Britannique Kim Jones, directeur artistique des créations Dior Homme, a été acté vendredi par la maison de luxe française.

"Avec tout son talent et sa créativité, il a constamment réinterprété l'héritage de la maison, avec une authentique liberté de ton et des collaborations artistiques surprenantes et très désirables", a commenté dans un communiqué, Delphine Arnault, présidente-directrice générale de Christian Dior Couture (groupe LVMH ), quelques heures après la fin de la Semaine de la haute couture de Paris.

"Ce fut un véritable honneur d'avoir pu créer mes collections au sein de la Maison Dior, symbole de l'excellence absolue. J'exprime ma profonde reconnaissance envers mon studio et aux ateliers qui m’ont accompagné dans ce merveilleux voyage", a déclaré le styliste.

Nommé directeur artistique de la ligne homme chez Louis Vuitton en 2011, le Britannique de 51 ans avait pris la tête de la création chez Dior Homme en 2018, propulsant la marque à l'avant-scène de la mode masculine.

Pionnier de l'incursion du streetwear dans le luxe - on lui doit notamment la collaboration entre Supreme et Louis Vuitton en 2017 -, il a su insuffler son style chez Dior, tout en respectant l'héritage de la maison.

Le défile de Dior Homme, lors de la Fashion Week masculine de Paris, le 24 janvier 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Au fil des années, il a multiplié les collaborations que ce soit pour ses collections, avec l'artiste new-yorkais Kaws, le rappeur Travis Scott ou le designer Shawn Stussy, ou pour ses shows. Après avoir fait appel au sculpteur Daniel Arsham en 2020, les chats géants du céramiste sud-africain Hylton Nel ont fait forte impression lors de son défilé printemps-été 2025 en juin dernier.

Présentée la semaine dernière lors de la Fashion Week masculine de Paris, dans un décor dépouillé mais imposant, son dernier défilé a fait l'objet de critiques élogieuses. Une collection épurée aux silhouettes très structurées et inspirée de la Ligne H de Christian Dior en 1954, qui sonnait comme un au revoir pour certains observateurs.

La même journée, Kim Jones avait été fait chevalier de la Légion d'honneur, une distinction reçue des mains de la papesse de la mode Anna Wintour, lors d'une cérémonie à Paris.

- Jonathan Anderson à la rescousse ? -

Le départ de Kim Jones de Dior Homme est loin d'être une surprise. En octobre dernier, il quittait déjà la maison Fendi, qui appartient aussi à LVMH, dont il était également le directeur artistique depuis quatre ans.

Deux départs successifs qui suscitent de nombreuses interrogations sur son avenir. Jusque-là aucune information n'a filtré.

Le styliste nord-irlandais Jonathan Anderson, directeur artistique de Loewe, à Los Angeles le 13 novembre 2024 ( AFP / Michael Tran )

En revanche, l'identité de son successeur est au cœur des rumeurs. Depuis des mois, il se murmure que le styliste nord-irlandais Jonathan Anderson pourrait quitter Loewe, également propriété de LVMH, pour prendre les rênes de la maison parisienne.

Le sort de la directrice artistiques des collections femmes de Dior, Maria Grazia Chiuri, est également en suspens, selon les médias spécialisés.

Comme tout le secteur du luxe, le numéro un mondial LVMH a connu une année 2024 chahutée, avec un recul de ses ventes et une chute de son bénéfice.

Bernard Arnault, PDG de LVMH, prononce un discours à Paris, le 10 octobre 2024 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Face aux analystes qui pointent des fragilités chez Dior, deuxième pilier de la mode et maroquinerie de LVMH derrière Louis Vuitton, le PDG du groupe Bernard Arnault a défendu cette semaine la marque dirigée par sa fille Delphine comme étant celle parmi les maisons de couture qui "a eu la meilleure performance en 2024". Et il a dit son "espoir" que 2025 "va porter en avant la couture de la maison Dior", comme celle de Vuitton.

À la tête de Loewe depuis plus de 10 ans, Jonathan Anderson semble le candidat idéal pour relancer la machine.

Déjà au cœur de LVMH, acclamé à chacun de ses défilés, que ce soit avec sa marque JW Anderson ou avec la maison espagnole, il peut également se vanter d'avoir fait exploser les ventes de cette dernière.