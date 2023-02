Mobilité: Gaussin annonce un chiffre d'affaires 2022 en hausse de 8,6%

(AOF) - Gaussin, société spécialiste des technologies de mobilité, annonce un chiffre d’affaires 2022 à 57, 3 millions d’euros, en hausse de 8,6% par rapport à 2021 (incluant les licences). Ces résultats ont été présentés lors d’un déjeuner de presse organisé le 3 février. L’assemblée générale prévue le 7 février n’ayant pu se tenir faute de quorum, une nouvelle assemblée générale est convoquée le 7 mars. Gaussin qualifie d’excellentes ses perspectives pour 2023 soulignant la croissance de 68% de son carnet de commandes à 130 millions d‘euros, à comparer à 77 millions d’euros un an plus tôt.

Gaussin revendique le titre de leader technologique et pionnier de la décarbonation du transport lourd depuis 2016, avec 3 marchés en plein croissance, à savoir les ports, les centres logistiques et les sous-terrains. Le groupe nourrit l'ambition de produire 1600 véhicules/an à horizon 5 ans.

Le titre Gaussin perd 3,48% à la mi-séance à 2,55 euros : l'action cède plus de 40% de sa valeur sur trois mois et plus de 58% sur un an.

