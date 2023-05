Mobilité électrique: l'objectif de 100 000 bornes de recharge en France atteint ce 5 mai (Avere)

(AOF) - « En France, le cap des 100 000 points de recharge ouverts au public franchi ce vendredi 5 mai ». C’est ce qu’annonce l’Avere-France, l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique. « Ce sont plus de 17 000 points de recharge qui ont été déployés et raccordés au réseau public de distribution » depuis janvier 2023, soit l’équivalent des deux-tiers des installations effectuées sur toute l’année 2022. L’Avere souligne que la croissance est plus marquée pour la recharge très haute puissance, nécessaire le long des voies rapides et des autoroutes pour les grands trajets.

La croissance de la recharge très haute puissance est de + 270% sur un an. On arrive à un total de quelque 7 000 points de recharge de 150 kW et plus. L'objectif " 100 000 bornes ", a été fixé par le Gouvernement en 2018 pour fin 2022, rappelle l'association.

Si plus de 20 000 installations ont eu lieu pour la seule année 2021, ce sont plus de 25 000 points de recharge qui ont été installés en 2022.

" La France fait mieux que l'Allemagne en termes de nombre de points de recharge " souligne l'Avere : elle se place en deuxième position des pays de l'Union européenne les mieux équipés, derrière les Pays-Bas.

L'Association signale que le règlement européen Afir (Alternative Fuels Infrastructures Regulation) qui a fait l'objet d'un accord fin mars entre le Parlement de Strasbourg et le Conseil des ministres, prévoit un ratio de 1,3 kW de puissance installée pour chaque véhicule électrique , alors que la France compte près de 4 kW installés par véhicule.

Le texte impose par ailleurs l'installation, d'ici 2025, de stations de recharge rapide d'au moins 150 kW tous les 60 km le long du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), une obligation que les autoroutes françaises rempliront " dès cet été ".

" D'ici 2030, il sera nécessaire de déployer entre 330 et 480 000 points de recharge ouverts au public rien que pour les véhicules légers " annonce l'Avere sur la base de sa " revue de littérature " agglomérant différentes études de référence.

L'association rappelle qu'en ouverture du Mondial de l'Auto 2022, Emmanuel Macron a privilégié un scénario intermédiaire : celui de 400 000 points de recharge ouverts au public en 2030.