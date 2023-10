Mobilité électrique: hausse de 23% du chiffre d'affaires de DBT au 1er semestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Nous avons connu un 1er semestre particulièrement dynamique marqué par l'accélération forte de nos activités de production de bornes de recharge et des installations de nos stations chez les partenaires R3" déclare Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT. "La croissance régulière de l'activité illustre le succès du programme de transformation du modèle lancé il y a 3 ans".

(AOF) - DBT annonce une hausse de 23% de son chiffre d’affaires au 1er semestre 2023, à 5,66 millions d’euros, "dans une conjoncture économique dégradée". Le spécialiste des systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques affiche une perte nette de 3,116 millions d’euros contre -2,57 millions d'euros, un an plus tôt. Avec des prises de commandes 2023 estimées à 16 millions d'euros , en progression de 25%, le chiffre d'affaires est attendu "en croissance" pour 2023", alors que le marché de la mobilité électrique "affiche un dynamisme confirmé".

