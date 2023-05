Mobilité électrique: DBT en nette hausse après une note d'analyste

AOF - EN SAVOIR PLUS

" DBT est à la croisée des chemins " affirme GreenSome Finance. " Il dispose d'un outil industriel complet allant de la R&D à l'installation et s'est lancé dans l'activité d'opérateur qui offrira une ‘hyper visibilité' en termes de revenus ", " la clé est de délivrer et de financer cette hyper croissance ". " Les financements sont sécurisés, la preuve de délivrabilité doit s'amorcer " conclut le cabinet.

(AOF) - DBT progresse de 14% après avoir annoncé l’initiation de la couverture de son titre par GreenSome Finance, cabinet spécialisé dans l'analyse financière indépendante auprès duquel il asouscrit un contrat de recherche pour « renforcer sa visibilité boursière auprès des investisseurs professionnels et individuels ». Dans sa note ce cabinet lui assigne un "objectif de valorisation" de 30,7 millions d'euros et initie la valeur à "surveiller": "A court terme se positionner sur le titre ne se vaut qu’à titre hyper spéculatif pour jouer les écarts de cours journaliers" affirme-t-il.

