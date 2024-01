Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mobileye: une commande dévoilée à la veille du CES information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 16:08









(CercleFinance.com) - Mobileye a cherché lundi à apaiser les craintes des investisseurs inquiets sur son niveau d'activité après le sévère avertissement lancé la semaine dernière.



A la veille de l'ouverture du salon CES de Las Vegas, le spécialiste de la conduite autonome indique qu'un constructeur automobile occidental de premier plan a choisi sa technologie afin d'équiper 17 nouveaux modèles à partir de 2026.



Mobileye, qui ne révèle pas l'identité de son client, indique que le contrat porte sur ses trois principales plateformes à savoir SuperVision (système d'assistance à la conduite), Mobileye Chauffeur (conduite sans les yeux et sans les mains) and Mobileye Drive (conduite autonome).



Le groupe israélien avait vu sa capitalisation boursière fondre de presque 25% jeudi suite à un spectaculaire avertissement sur résultats dû à un niveau de stocks élevé chez ses clients.



Pour certains analystes, cette correction représentait un point d'entrée intéressant pour les investisseurs cherchant à se positionner dans une optique de long terme.



Suite au contrat annoncé ce lundi, le titre reprenait 2,4% lundi matin en tout début de séance.





