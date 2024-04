Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mobileye: perte trimestrielle sur fond de déstockage information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 13:32









(CercleFinance.com) - Mobileye, un spécialiste de la conduite autonome et de l'assistance à la conduite, a fait état jeudi de résultats en perte pour le premier trimestre alors que ses clients cherchent actuellement à réduire leurs stocks de composants.



La société israélienne, qui appartient au groupe Intel, indique avoir essuyé une perte nette de 55 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, à comparer avec un bénéfice de 115 millions de dollars un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires s'est replié de presque moitié, à 239 millions de dollars contre 458 millions de dollars sur la même période de l'exercice 2023.



Dans son communiqué, Mobileye explique que l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement, marquée par un mouvement de déstockage chez ses clients, se poursuit conformément au scénario qu'il avait décrit au mois de janvier, annonçant un prochain redémarrage des ventes.



L'entreprise souligne que dans le sillage du gros contrat décroché auprès de Volkswagen le mois dernier, d'autres constructeur automobiles ont manifesté leur intérêt pour ses technologies, laissant entrevoir de nouveaux accords dans un avenir proche.





