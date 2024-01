Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mobileye: objectifs 2023 resserrés, avertissement sur 2024 information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Mobileye, un spécialiste des technologies de conduite autonome, a lancé jeudi un avertissement sur ses résultats 2024 en raison d'un niveau de stocks élevé chez ses clients.



Le groupe israélien a indiqué s'attendre à ce que son chiffre d'affaires annuel soit inférieur aux prévisions du marché, à savoir entre 1,83 à 1,96 milliard de dollars alors que le consensus visait jusqu'ici 2,60 milliards.



Après des discussions avec plusieurs équipementiers de premier plan, il apparaît en effet que les stocks pour son système sur puce (SoC) 'EyeQ', qui équipe notamment les caméras frontales des véhicules, sont excédentaires à hauteur de six à sept millions d'unités.



Le groupe déclare ne plus prévoir en conséquence qu'entre 31 et 33 millions de livraisons de systèmes EyeQ cette année, contre 37 millions l'an dernier.



Pour le quatrième trimestre, Mobileye dit viser un chiffre d'affaires compris entre 634 et 638 millions de dollars, contre une précédente prévision allant de 623 à 648 millions de dollars.



Son résultat opérationnel ajusté devrait, lui, ressortir, entre 241 et 247 millions de dollars sur les trois derniers mois de l'année, à comparer avec un objectif initial de 202 à 219 millions de dollars.



Coté à la Bourse de New York, le titre Mobileye était attendu en baisse de 25% jeudi à l'ouverture suite à ces précisions.





