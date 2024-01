Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mobileye: le titre regagne du terrain après les résultats information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 17:36









(CercleFinance.com) - Mobileye, un spécialiste des technologies pour la conduite autonome, a dévoilé jeudi un résultat trimestriel meilleur que prévu, une annonce qui rassurait les investisseurs après le sérieux avertissement lancé au début du mois.



Deux heures après l'ouverture de Wall Street, le titre prend pas loin de 2%, rattrapant une petite partie de ses pertes de 35% accusées à la suite de son alerte aux profits du 4 janvier dernier.



Le groupe israélien a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 637 millions de dollars au titre du quatrième trimestre, en hausse de 13% d'une année sur l'autre.



Son bénéfice net s'est accru à 228 millions de dollars, soit 28 cents par action, contre 215 millions de dollars (27 cents par titre) au quatrième trimestre 2022.



A titre de comparaison, les analystes attendaient en moyenne un BPA de 27 cents.



Les ennuis du groupe, introduit en Bourse en 2022, sont dus à un niveau de stocks actuellement excessif chez ses clients, notamment pour le système sur puce 'EyeQ' qui équipe les caméras frontales des véhicules.



Amnon Shashua, son directeur général, a précisé jeudi que l'entreprise disposait d'une bonne visibilité pour le premier trimestre de l'exercice 2024 et qu'elle s'attendait à une amélioration significative de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, la 'normalisation' de la demande ne devant pas survenir avant la seconde partie de l'exercice.





