Mobileye: le titre grimpe après un contrat avec VW

(CercleFinance.com) - L'action Mobileye prend plus de 5% mercredi à la Bourse de New York, le spécialiste de l'aide à la conduite ayant décroché un contrat auprès du géant automobile Volkswagen.



Après une phase 'pilote' menée sur les routes allemandes et américaines, Volkswagen ADMT, la filiale de véhicules autonomes du groupe allemand, explique avoir décidé de signer un accord de coopération avec Mobileye en vue de la mise en production de l'ID. Buzz AD, son futur van tout électrique en conduite autonome.



Aux termes de l'accord, Mobileye sera chargé de concevoir et de fournir des logiciels, du matériel et des outils de cartographie numérique pour le véhicule.



La collaboration englobe également la livraison d'un système de conduite autonome (SDS) pour une version spéciale de l'ID. Buzz.



Afin de répondre au standard de 'Niveau 4' (autonomie élevée) mise en place par la SAE, Mobileye va devoir mettre au point deux ordinateurs à hautes performances séparés, reposant sur un total de 13 caméras, neuf équipements lidar et cinq radars, avec l'objectif de fournir une analyse complète de l'environnement à 360 dégrés.



Volkswagen ADMT prévoit de mettre sur le marché sa version électrique et autonome de l'ID. Buzz AD à partir de 2026.





