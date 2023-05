Mobileye: Berenberg initie la couverture à l'achat information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 16:20

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé vendredi avoir initié la couverture du titre Mobileye avec une recommandation d'achat et et un objectif de cours de 44 dollars.



Dans une note de recherche, le bureau d'études explique qu'il considère Mobileye comme à la fois le pionnier et le leader des systèmes d'aide à la conduite (ADAS) pour les voitures particulières, avec une part de marché qu'il estime aujourd'hui autour de 70%.



D'après ses calculs, Mobileye, Qualcomm, Nvidia et Ambarella devraient ainsi contrôler, à horizon 2030, plus de 90% du marché des puces et des logiciels d'automatisation des véhicules, un secteur qu'il voit progresser à une croissance de l'ordre de 30% par an.



Pour ce qui concerne Mobileye, l'analyste dit s'attendre à ce que les résultats de l'entreprise bénéficient du lancement de nouveaux produits considérés comme particulièrement prometteurs (SuperVision, Chauffeur, REM et Drive).



Berenberg ajoute que les récentes difficultés rencontrées par la société, qui l'ont conduite à revoir à la baisse ses objectifs, rendent sa valorisation encore plus attrayante.