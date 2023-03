MNK Partners acquiert un actif logistique à Kalisz (Pologne) d’une surface de 3 415m²

(AOF) - MNK Partners acquiert pour le compte de son fonds professionnel spécialisé Polska by MNK un actif logistique d'une surface de 3 415m² composé d'un espace d'entreposage, de deux ailes de chargement, d'un ensemble de bureaux et de 38 places de stationnement. Situé dans le centre ouest de la Pologne, à Kalisz, dans une zone en plein essor par sa proximité avec l'Allemagne, l'actif bénéficie d'un emplacement permettant une connexion pratique avec toutes les grandes villes de Pologne (Wroclaw, Poznan, Lodz).

Construit en 2021, cet actif est loué au leader de la logistique mondiale, Fedex, dans le cadre d'un bail ferme de plus de 8 ans. Fedex Express Europe (filiale européenne de Fedex Corporation) relie l'Europe depuis 1984, offrant aux clients les avantages de l'accès au plus grand réseau de transport aérien express du monde et à un réseau routier européen inégalé.