MNK One s'affirme avec près de 50 millions d'euros et un rendement net distribué de 6%

(AOF) - MNK One a annoncé un rendement net distribué de 6% pour l'année 2020. Depuis son lancement il y a 18 mois, le fonds a investi près de 50 millions d'euros en immobilier, principalement en Irlande, en Pologne et au Portugal, en ligne avec ses objectifs de développement. Une gestion attentive des investissements a permis de conserver un portefeuille avec une durée moyenne ferme des baux de 13 ans et des taux d'occupation physiques et financiers à 100% sur 2020.

Basée à Paris, au Luxembourg et à Varsovie, MNK Partners est une société de gestion indépendante spécialisée dans les investissements immobiliers pan-européens à fort potentiel de valorisation. Créée en 2017 par Mansour Khalifé, co-fondateur de Corum AM, MNK Partners se positionne comme l'un des acteurs de référence dans le monde des fonds immobiliers professionnels pan-européens.