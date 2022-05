MNK nomme Marine Langlès directrice du Fund Management

(AOF) - Le groupe MNK, spécialisé dans les investissements immobiliers pan-européens à fort potentiel de valorisation, a annoncé que Marine Langlès rejoignait le comité de direction de la société de gestion. Elle aura en charge la structuration et la gestion des fonds gérés par MNK Partners France ainsi que l'animation de l'équipe de Fund Manager. Marine Langlès a rejoint les équipes de MNK Partners en 2018 en tant que Fund Manager afin de structurer et gérer des fonds professionnels immobiliers commercialisés par la société de gestion.

Diplômée d'un Bachelor of Business Administration in Finance de l'EDHEC Business School à Lille et d'un Mastère Spécialisé en techniques Financières de l'ESSEC à Paris, Marine Langlès a évolué dans différentes structures comme Arkéa Banque, BNP Paribas et Macquarie Infrastructure Debt Investment Solutions avant de rejoindre le groupe MNK.