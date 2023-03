MNK lance son activité M&A Immobilier

(AOF) - MNK Group, spécialisé dans l'investissement immobilier paneuropéen à destination d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, crée MNK Capital, une société spécialisée dans le M&A immobilier. Cette entité propose et structure des club deals immobiliers pour des investisseurs institutionnels. MNK Capital travaille avec des acteurs économiques dont l'activité repose de façon stratégique sur des sous-jacents immobiliers (opérateurs hôteliers, de santé, d'éducation). Elle accompagne ses partenaires dans leur développement en Europe de l'Ouest, Etats-Unis et Afrique de l'Ouest.

Dans le cadre d'opérations de M&A immobilier, MNK Capital intervient comme partenaire et conseil stratégique.

Les services proposés s'étendent du sourcing à l'asset management en passant par la structuration de l'investissement immobilier. Grâce à une expertise financière et immobilière, tout ou partie des enjeux immobiliers et financiers peut ainsi être couverte : sourcer les opportunités d'investissement, conseiller sur la stratégie, mettre en place un pool de co-investisseurs et structurer l'equity partnership.