MNK Capital : Benjamin Chaix nommé Directeur du développement

(AOF) - MNK Capital annonce l’arrivée de Benjamin Chaix. Il aura pour mission de développer l’activité de club deal à destination des investisseurs institutionnels et d’accompagner les opérateurs privés à forte dimension immobilière dans leur développement en France et à l’international. En s’appuyant sur une équipe dédiée et internationale (Paris, Luxembourg, Londres, Abidjan) il interviendra sur l’ensemble de la chaîne de valeur des opérations : conseil en stratégie immobilière, sourcing d’opportunités, investment et asset management.