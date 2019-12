Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MND : S2 impacté par 'des tensions sur la trésorerie' Cercle Finance • 31/12/2019 à 10:31









(CercleFinance.com) - MND publie un résultat net part du groupe de -57,4 millions d'euros au titre de son exercice 2018-19 (ramené sur 12 mois), contre -2,7 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel courant de -35,7 millions contre +1,9 million. Le fournisseur d'équipements de montagne affiche un chiffre d'affaires de 47,8 millions d'euros, contre 87,6 millions pour la période de 12 mois précédente. 'Au cours de la seconde partie de l'exercice 2018/2019, période au cours de laquelle le groupe réalise traditionnellement une grande partie de son chiffre d'affaires, MND a du faire face à des tensions sur la trésorerie du groupe qui ne lui ont pas permis d'exécuter pleinement son carnet de commande. Le groupe a également été confronté à des décalages de contrats et de projets, liés notamment à la non obtention de permis de construire, d'autorisations administratives et/ou de financements de certains clients stratégiques', explique le groupe.

