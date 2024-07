Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client MND: retrait obligatoire le 16 juillet information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 11:07









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire visant les actions MND interviendra le 16 juillet, au prix net de tout frais de 0,90 euro par action, et portera sur 984.050 actions, soit 1,39% du capital et des droits de vote de la société.



A l'issue de l'offre publique de retrait, clôturée le 28 juin 2024, initiée par L&M Infra, l'initiateur détenait 69.850.719 actions MND représentant autant de droits de vote, soit 98,60% du capital et des droits de vote.





Valeurs associées MND 0,90 EUR Euronext Paris 0,00%