MND : retour à la normale après la cyberattaque

(AOF) - MND a été victime, fin mars 2021, d'une intrusion d'un logiciel malveillant sur certains de ses serveurs en France et à l'étranger. C'est désormais du passé. MND a en effet pu reprendre son activité et redémarrer progressivement sa production début avril, avec un mode de fonctionnement normal et sécurisé pleinement effectif à ce jour. Le groupe, qui ne déplore aucun vol de données lié à cette cyberattaque, estime que son impact économique est limité, et n'occasionnera pas de perte d'exploitation.

Cette cyberattaque, qui a nécessité l'arrêt total des serveurs informatiques du groupe et de ses filiales pendant plusieurs jours et la pleine mobilisation des équipes au cours des dernières semaines, a retardé les travaux de clôture des comptes semestriels de l'exercice 2020/2021.

En conséquence, la publication des comptes semestriels est reportée au 14 mai prochain, après la clôture des marchés d'Euronext, en lieu et place du 30 avril.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Difficultés pour la filière ski française

Sur les dernières années, les vacances de Noël ont représenté 12% de l'activité des domaines skiables. Pour aider les professionnels des stations de montagne, affectés par la fermeture prolongée des remontées mécaniques jusqu'à début 2021, les autorités ont présenté un plan de 400 millions d'euros. La mise en oeuvre de ce plan dépend de l'approbation de la Commission européenne.

La situation de Compagnie des Alpes (CDA) reflète bien les difficultés du secteur. La filiale cotée de la Caisse des Dépôts exploite les domaines d'une dizaine de stations alpines dont celui de La Plagne Sur son exercice 2019-2020, clos le 30 septembre, le manque à gagner dû à la crise sanitaire est de l'ordre de 240 millions d'euros, soit une baisse de 28% du chiffre d'affaires annuel.