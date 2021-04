MND remporte un contrat de 17,5 millions d'euros en Russie

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Northern Caucasus Resort (NCR), premier organisme de développement du tourisme de montagne en Russie, a choisi MND dans le cadre d'une consultation internationale pour la réalisation de deux projets de développement majeurs de transport par câble dans la station de ski de Mamison. Au coeur de cette nouvelle destination touristique russe, le groupe français délivrera une télécabine 10 places et un télésiège 6 places, pour un montant total de 17,5 millions d'euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.