MND remporte un appel d'offres international en Ouzbékistan

(AOF) - Dans le cadre de l'appel d'offres international pour l'aménagement du site de Chimgan en Ouzbékistan, la commission d'appel d'offres a attribué les contrats de fournitures pour le développement 4 saisons de la station de montagne ouzbèke au groupe industriel français MND pour un montant total de 100 millions d'euros. Co-financé par un prêt inter-gouvernemental de l'État français encadré par l'OCDE, ce projet a pour objectif d'accélérer le développement du site touristique de Chimgan par la création de nouveaux équipements et installations 4 saisons.

Située à moins de 1h30 de route de la capitale Tachkent, comptant pas loin de 4 millions d'habitants, Chimgan a pour ambition de devenir le premier site de loisirs de montagne d'Asie centrale.

Le groupe français MND a été choisi pour l'intégralité des 6 lots, pour un montant global de 100 millions d'euros. L'ensemble de ces installations sera réalisé au cours des trois prochaines années.

Xavier Gallot-Lavallée, Président-directeur général de MND, déclare : " Nous sommes heureux d'avoir été choisis par le Ministère des Investissements et du Commerce extérieur de la République d'Ouzbékistan pour le développement des activités touristiques de Chimgan. La force de notre Groupe réside dans sa capacité à accompagner les responsables de ce projet avec une vision globale et à répondre aux enjeux stratégiques de cette destination touristique grâce à nos multiples solutions de mobilité, de loisirs et de sécurité ".

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.