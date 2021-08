Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MND : le regroupement d'actions prendra effet le 24 septembre information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 11:13









(CercleFinance.com) - Le groupe d'infrastructures de loisirs MND a annoncé jeudi que la mise en oeuvre de son regroupement d'actions prendrait effet en date du 24 septembre. Le spécialiste de la sécurité à la montagne indique que les opérations de regroupement débuteront le lundi 23 août pour s'achever le jeudi 23 septembre inclus, dernier jour de cotation des actions anciennes. L'opération consiste à échanger 100 actions anciennes de 0,01 euro de valeur nominale contre une action nouvelle d'un euro de valeur nominale afin de réduire la volatilité excessive du titre. Ces actions nouvelles se verront attribuer un nouveau code ISIN.

Valeurs associées MND Euronext Paris -5.67%