MND: l'OPR démarre ce lundi

(CercleFinance.com) - L'AMF a fait connaître que l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions MND (Montagne et Neige Développement), déposée par Société Générale pour le compte de la société L&M Infra, sera ouverte du 17 au 28 juin inclus.



Il s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 0,90 euro, la totalité des actions existantes qu'il ne détient pas, à l'exception des actions gratuites en cours d'acquisition, soit un maximum de 1.543.908 actions représentant 2,18% du capital et des droits de vote.



Gilbert Dupont se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de l'initiateur, des actions apportées à l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix d'offre visant la totalité des actions MND non détenues par l'initiateur.





