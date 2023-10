Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MND: hausse de 13% de l'EBITDA ajusté en 2022-23 information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 08:19









(CercleFinance.com) - MND publie au titre de son exercice 2022-23 un EBITDA ajusté de 7,1 millions d'euros, contre 6,3 millions un an plus tôt, 'en dépit de tensions fortes sur les prix des matières premières et coûts logistiques tout au long de l'exercice'.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 94 millions d'euros, en progression organique de 27%, avec une croissance à deux chiffres sur chacun des pôles (+17% en enneigement et remontées mécaniques, +69% en sécurité et loisirs).



Fort d'un carnet de commandes fermes de 140,1 millions d'euros à fin juin, MND vise les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur son nouvel exercice 2023-24, 'accompagné d'une amélioration plus marquée de sa rentabilité (EBITDA ajusté) '





Valeurs associées MND Euronext Paris +0.93%