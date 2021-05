MND GROUP réduit sa perte nette semestrielle

(AOF) - Au premier semestre 2020/2021, MND Group a accusé une perte nette de 8,2 millions d'euros après une perte de 19,2 millions un an plus tôt. Grâce à la maîtrise des charges opérationnelles (recul de 10% des charges externes sur la période) et à la matérialisation des premières économies d'échelle liées à la rationalisation du nombre de sites industriels et de filiales de distribution, le groupe a atteint le point mort opérationnel. L'Ebitda ajusté s'est ainsi élevé à 0,2 million, contre une perte de 13,8 millions au premier semestre 2019/2020.

Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 28,2 millions, en léger repli de 5%. "Dans un environnement économique marqué, pour les professionnels de la montagne, par la fermeture administrative des remontées mécaniques européennes depuis plus d'un an, MND a su faire preuve de résilience en tirant parti de son offre globale multi-activités 4 saisons et de sa présence internationale multi-continents", a souligné le groupe.

MND confirme son objectif d'équilibre opérationnel (Ebitda ajusté) sur l'ensemble de l'exercice 2020/2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Difficultés pour la filière ski française

Sur les dernières années, les vacances de Noël ont représenté 12% de l'activité des domaines skiables. Pour aider les professionnels des stations de montagne, affectés par la fermeture prolongée des remontées mécaniques jusqu'à début 2021, les autorités ont présenté un plan de 400 millions d'euros. La mise en oeuvre de ce plan dépend de l'approbation de la Commission européenne.

La situation de Compagnie des Alpes (CDA) reflète bien les difficultés du secteur. La filiale cotée de la Caisse des Dépôts exploite les domaines d'une dizaine de stations alpines dont celui de La Plagne Sur son exercice 2019-2020, clos le 30 septembre, le manque à gagner dû à la crise sanitaire est de l'ordre de 240 millions d'euros, soit une baisse de 28% du chiffre d'affaires annuel.