MND: croissance de 27% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 13:28

(CercleFinance.com) - MND affiche, sur son exercice 2022-23, un chiffre d'affaires de 94 millions d'euros, en progression organique de 27%, avec des croissances à deux chiffres dans ses deux pôles enneigement et remontées mécaniques (+17%) et sécurité et loisirs (+69%).



Pour l'exercice écoulé, le groupe confirme la progression de son EBITDA ajusté, 'néanmoins freinée par les derniers travaux de restructuration et d'adaptation de sa structure, les tensions sur les prix des matières premières et coûts logistiques'.



Fort d'un carnet de commandes de 140,1 millions d'euros, dont 102,6 millions à facturer en 2023-24, MND vise le franchissement des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce nouvel exercice, accompagné d'une amélioration plus marquée de son EBITDA ajusté.