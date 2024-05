Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client MND: bien orienté après l'annonce d'une OPR information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 16:02









(CercleFinance.com) - MND grimpe de 15% pour sa reprise de cotation, Société Générale, agissant pour le compte de L&M Infra, ayant déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant les actions de la société d'équipements pour zones de montagnes et parcs d'attractions.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 0,90 euro, la totalité des actions MND existantes qu'il ne détient pas, soit un maximum de 1.543.908 actions, représentant 2,18% du capital et des droits de vote.



Il demandera, à l'issue de l'OPR, dans la mesure où les conditions en sont d'ores et déjà remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions MND non présentées, en contrepartie d'une indemnisation unitaire de 0,90 euro.





Valeurs associées MND Euronext Paris +15.03%