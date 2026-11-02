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Mitsubishi va céder une partie de sa participation dans LNG Canada à des fonds de Blackstone pour 1,6 milliard de dollars
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 08:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société commerciale japonaise Mitsubishi Corp 8058.T a annoncé lundi qu'elle allait céder une participation de 49,9 % dans une société holding détenant sa participation dans le projet LNG Canada à des fonds gérés par Blackstone Credit & Insurance, une filiale de Blackstone BX.N , pour un montant d'environ 1,6 milliard de dollars.

Cette société holding détient une participation de 15 % dans LNG Canada, le projet d’exportation mené par Shell SHEL.L en Colombie-Britannique, qui a démarré sa production en juin 2025.

* Mitsubishi a déclaré que cette transaction n’aurait aucune incidence sur ses volumes d’achat de GNL ni sur ses relations avec ses clients.

* La société holding achète actuellement 2,1 millions de tonnes métriques de GNL par an au titre de ce projet, et ces volumes devraient doubler pour atteindre 4,2 millions de tonnes par an après l’extension de LNG Canada.

* Cette transaction fait suite à la décision finale d’investissement annoncée en septembre par Shell et ses partenaires concernant l’extension de la phase 2 de LNG Canada, un projet qui permettra de doubler la capacité de production de l’installation pour la porter à 28 millions de tonnes par an.

* Mitsubishi a indiqué qu’elle utiliserait les ressources financières de Blackstone pour faire avancer l’extension tout en améliorant la rentabilité de son investissement.

* La transaction devrait être finalisée en novembre, a déclaré un porte-parole de Mitsubishi. (1 dollar = 157,8200 yens)

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