Mitsubishi Corp pourrait prendre 10% du capital de Renault, selon Les Echos

PARIS, 26 mars (Reuters) - Le conglomérat Mitsubishi Corp pourrait prendre 10% du capital de Renault pour renforcer l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, rapportent jeudi Les Echos. "Depuis plusieurs mois, et bien avant la crise sanitaire qui secoue la planète, les trois constructeurs automobiles ont commencé à travailler sur des plans de remise à flot de leur activité. Confrontés au ralentissement de leurs ventes et à la chute de leurs résultats, ils avaient indiqué qu'ils présenteraient tous leurs décisions en mai prochain", écrit le quotidien économique. "Parmi les pistes de travail étudiées pour relancer les constructeurs de l'Alliance figure le scénario d'une entrée de Mitsubishi Corp au capital de Renault à hauteur de 10 %. Le riche conglomérat est le deuxième actionnaire de Mitsubishi Motors, l'un partenaires de Renault au sein de l'alliance", ajoute-t-il. (Sarah White, Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

