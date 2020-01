Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mitie : s'attend à des résultats conformes aux prévisions Cercle Finance • 30/01/2020 à 12:23









(CercleFinance.com) - Mitie Group a présenté ses résultats sur neuf mois allant du 1er avril au 31 décembre 2019. La croissance totale du chiffre d'affaires (suite à l'acquisition de VSG) est d'environ 6% avec une bonne croissance dans les divisions Services aux entreprises et Services spécialisés. La croissance organique est globalement stable. La croissance organique devrait rester stable pour l'ensemble de l'année indique le groupe. ' Notre programme de rentabilité est en bonne voie et nous prévoyons que nos résultats pour l'exercice 19/20 et l'exercice 20/21 seront conformes aux prévisions précédentes ' rajoute le groupe. ' Le bilan continue de s'améliorer, la dette nette quotidienne moyenne au troisième trimestre ayant chuté de 69 millions de livres sterling avant la norme IFRS16 par rapport à la même période l'an dernier. Cette évolution s'explique principalement par la réception du produit de la cession de l'activité Restauration ' explique la direction.

Valeurs associées MITIE GROUP LSE +2.87%