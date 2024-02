Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mithra: le titre décroche, visibilité financière réduite information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 11:49









(CercleFinance.com) - La société dédiée à la santé féminine Mithra chute de près de 30% ce mardi sur Euronext Bruxelles après avoir annoncé disposer de moins d'un mois de visibilité financière.



La trésorerie actuelle de l'entreprise, qui se monte à 6,5 millions d'euros, devrait couvrir son besoin de trésorerie actuel jusqu'au début du mois de mars, selon un communiqué publié dans la matinée.



Mithra dit avoir entamé des discussions avec ses créanciers afin d'étendre sa marge de manoeuvre financière, certains d'entre eux lui ayant d'ores et déjà manifesté qu'ils étaient prêts à nouer le dialogue.



Le groupe a étudié ces derniers mois diverses options stratégiques en vue notamment de vendre certains actifs et de lever des fonds propres supplémentaires.



La société explique qu'elle cherche toujours à vendre ou à octroyer des licences sur divers actifs et évalue les meilleures alternatives stratégiques pour deux de ses activités secondaires: Novalon, son activité thérapeutiques complexes, ainsi que ses métiers de CDMO (sous-traitance pharmaceutique) de pointe.



Sa direction prévoit par ailleurs de conclure un ou des accord(s) de licence et d'approvisionnement pour Donesta (ménopause) pour les États-Unis en 2024, ce qui devrait générer des paiements initiaux, des revenus d'approvisionnement et des redevances.



Mithra compte présenter ses résultats pour l'ensemble de l'année 2023 le 8 mars.





