Mithra: Goldman Sachs ramène ses parts en-dessous des 3%

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs ne détient plus que 2,99% du capital de Mithra après avoir franchi en baisse le 13 décembre le seuil des 3%, a annoncé vendredi soir la société spécialisée dans la santé féminine.



La banque d'affaires américaine détenait précédemment 3,4% des titres en circulation de Mithra, précise l'avis financier.



L'action Mithra progressait de 3,8% mercredi vers 11h20 à la Bourse de Bruxelles, ce qui ne l'empêche pas d'accuser un repli de l'ordre de 65% cette année.





Valeurs associées MITHRA PHARMA Euronext Bruxelles +3.66%