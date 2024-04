Miser sur TotalEnergies, c'est miser sur l'équilibre "rentabilité et durabilité"

Renaud Lions, directeur de la Communication Financière et des Relations Investisseurs de TotalEnergies, était l'invité du BoursoLive du 8 avril. Dans cette interview, il revient sur le cours historique de l'action TotalEnergies et décrypte la stratégie du groupe qui a décidé de ne pas choisir entre transition énergétique et retour à l'actionnaire.