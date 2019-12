Mise en oeuvre d'un plan d'attribution gratuite de BSA au profit des actionnaires

Mise en oeuvre d'un plan d'attribution gratuite de BSA au profit des actionnairesAnevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), annonce, pour renforcer ses fonds propres et sa trésorerie, la mise en oeuvre d'un plan d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA A) au profit de ses actionnaires, qui prévoit l'attribution d'un BSA A par action détenue avec un prix d'exercice fixé à 2,25 €.Les commissaires aux comptes avaient émis des observations relatives à la continuité d'exploitation de la société sur les 12 prochains mois lors de la clôture annuelle de l'exercice 2018.