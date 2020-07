Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mise en garde de Paris, Berlin, Le Caire et Amman sur le projet israélien d'annexion Reuters • 07/07/2020 à 12:01









BERLIN, 7 juillet (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères français, allemand, égyptien et jordanien ont annoncé mardi avoir discuté de la façon de relancer une "coopération constructive" entre Israéliens et Palestiniens, précisant qu'ils soutiendraient toute initiative visant à mener des négociations. "Nous pensons que toute annexion de territoires palestiniens occupés en 1967 constituerait une violation du droit international et menacerait les fondements du processus de paix", déclarent les ministres dans une déclaration conjointe rendue publique par le ministère allemand des Affaires étrangères à l'issue d'une visioconférence. "Nous ne reconnaîtrons aucune modification des frontières de 1967 qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord entre les deux parties en conflit. Nous pensons également qu'une telle initiative aurait de sérieuses conséquences pour la sécurité et la stabilité de la région et constituerait un obstacle de taille dans les efforts visant à parvenir à une paix globale et équitable", notent les ministres, en prévenant également que ce projet pourrait également affecter leurs liens avec Israël. (Michelle Martin, version française Myriam Rivet, édité par)

