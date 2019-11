Mise en cause, Ségolène Royal s'en prend vivement à Radio France

Point par point l'ancienne ministre socialiste a répondu aux accusations de la cellule d'investigation de Radio France concernant l'utilisation de fonds publics à des fins personnelles.

L'ambassadrice des pôles et ancienne ministre socialiste Ségolène Royal en septembre 2019 ( AFP / Valery HACHE )

Une enquête de la cellule d'investigation de Radio France accuse l'ancienne ministre socialiste Ségolène Royal d'utiliser les collaborateurs et l'enveloppe mis à sa disposition par le ministère des Affaires étrangères dans le cadre de sa mission d'ambassadrice des pôles pour faire la promotion de son livre ou pour sa fondation pour l'Afrique. Invitée de France Inter ce mercredi 20 novembre, l'ambassadrice des pôles s'est défendue point par point.

"J'ai été surprise d'être mise en cause de façon diffamatoire et très violente sur Radio France", a déclaré l'ancienne candidate à la présidentielle. " C'est la première fois dans ma vie politique qui est longue, qu'on met en cause ma probité et ma capacité et ma force de travail . Je ne peux pas le laisser faire" a poursuivi l'ancienne ministre.

Ségolène Royal dénonce un journaliste délateur

Ségolène Royal s'en est pris frontalement à la cellule investigation de Radio France. Elle n'a pas répondu aux questions qui lui avaient été posées avant la publication car "ces questions étaient déjà diffamatoires en tant que telles", a souligné l'ambassadrice des pôles. "Elles s'appuyaient sur une information de ce journaliste investigateur délateur qui faisait état de témoignages ou de documents en sa possession. J'ai écrit à la présidence de Radio France pour avoir connaissance de ces éléments d'information", a poursuivi l'ancienne ministre.

"Mon premier métier, c'est magistrat. Malheureusement pour ce journaliste - s'il mérite ce nom - je connais la procédure : lorsqu'on est mis en accusation, puisqu'il se prend pour un procureur, on a communication des pièces", a-t-elle ajouté.

Aucune enveloppe de 100.000 euros

L'ancienne ministre est également revenue sur l'utilisation de ses collaborateurs défrayés par le Quai d'Orsay . "Ils travaillent 35 heures au service de la mission qui m'est confiée au service des pôles. Sur leur temps libre il leur arrive de m'accompagner au long cours", a expliqué l'ancienne candidate à la présidentielle.

Interrogée sur l' enveloppe de 100.000 euros qui lui serait allouée par le Quai d'Orsay pour sa mission, elle a répondu, catégorique : "Je ne touche pas d'enveloppe de 100.000 euros. Aucun fonctionnaire ne touche une enveloppe. Comme pour tout service administratif, il y a une limite, utilisée déplacement par déplacement, remboursée".

Quant aux accusations selon lesquelles elle ne se serait pas rendue à aucun des Conseils de l'Arctique depuis sa nomination , Ségolène Royal a expliqué : "On prend l'exemple d'une institution où la France n'est qu'observatrice. J'ai été à 12 réunions internationales sur l'Arctique. Je n'ai pas à être au Conseil de l'Arctique car la France n'en est pas membre. Je ne vais pas faire du tourisme : je ne vais pas aux réunions où la France n'a pas la parole. En accord avec l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur de France qui y va".