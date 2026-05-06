MISE À JOUR N° 3-Lufthansa maintient ses prévisions pour 2026 malgré un surcoût de 2 milliards de dollars lié au kérosène ; son action en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Lufthansa compte compenser la hausse du prix du carburant par une augmentation de ses recettes et une réduction des coûts

* La perte d'exploitation du premier trimestre se réduit à 612 millions d'euros, dépassant les prévisions

* Le cours de l'action progresse de plus de 2 % grâce à la hausse de la demande liée au réacheminement des vols au Moyen-Orient

* Les perturbations liées au travail et les grèves restent un risque, selon le directeur financier

(Ajout du cours de l'action dans le titre, du contexte dans le premier paragraphe, de nouveaux points clés et de détails sur les coûts du kérosène pour d'autres transporteurs aux paragraphes 6 et 7.) par Joanna Plucinska

Lufthansa LHAG.DE a maintenu mercredi ses prévisions de bénéfices pour 2026, affirmant que les opérations de couverture, la hausse des tarifs et les réductions de coûts aideraient à compenser une hausse des coûts de carburant de 1,7 milliard d'euros (2 milliards de dollars), ce qui a fait grimper le cours de l'action de 2 % alors même que les grèves assombrissent les perspectives pour l'année à venir.

Le groupe atténuerait l'impact de la hausse du prix du kérosène au cours des prochains trimestres "grâce à une augmentation des recettes provenant de la vente de billets, à une planification optimisée du réseau et à de nouvelles mesures de réduction des coûts", a déclaré Lufthansa dans un communiqué.

La compagnie aérienne a indiqué que la crise au Moyen-Orient , qui avait fait grimper les prix du kérosène en raison d’une baisse de l’offre, stimulait la demande, les voyageurs étant contraints de passer par ses hubs.

"Nous sommes résilients et capables d’absorber ces impacts", a déclaré le directeur général Carsten Spohr dans un communiqué.

Les compagnies aériennes européennes devraient être épargnées par les premières répercussions de la flambée des prix du kérosène au premier trimestre, même si certaines, comme Air France-KLM AIRF.PA , ont revu leurs prévisions pour 2026, les prix du kérosène devant rester élevés.

Air France-KLM prévoit une hausse de 2,4 milliards de dollars de sa facture de carburant cette année, tandis que Delta

DAL.N a annoncé une augmentation de 2 milliards de dollars pour le seul deuxième trimestre.

L'analyste de Bernstein, Alex Irving, a déclaré dans une note que la force de Lufthansa provenait en grande partie de ses rendements "exceptionnels", mais a averti que les perspectives pour le second semestre restaient incertaines.

Lufthansa a annoncé une perte d'exploitation ajustée de 612 millions d'euros (717 millions de dollars) pour la période janvier-mars, contre une perte de 659 millions prévue par un sondage d'analystes réalisé par la compagnie. Cela représente une amélioration par rapport à la perte d'exploitation ajustée de 722 millions d'euros enregistrée il y a un an.

LES PRÉVISIONS POUR 2026 RESTENT INCHANGÉES, S'IL N'Y A PAS D'AUTRES GRÈVES

Elle a maintenu ses prévisions pour 2026, tablant sur un résultat d'exploitation ajusté nettement supérieur aux 1,96 milliard d'euros enregistrés en 2025.

Le directeur financier, Till Streichert, a déclaré que ces perspectives seraient maintenues "à condition qu'il n'y ait pas de pénurie d'approvisionnement en carburant ni de nouvelles grèves".

Les syndicats du personnel de cabine et des pilotes de Lufthansa ont appelé à des grèves tout au long du mois d'avril. Lufthansa a publié deux avertissements sur résultats en 2024 en raison des coûts liés aux perturbations du travail.

Lufthansa met en œuvre un ambitieux programme de redressement dans l'ensemble de ses compagnies aériennes, visant à porter sa marge bénéficiaire à 8% à 10% entre 2028 et 2030. La compagnie aérienne a déjà supprimé 20 000 vols cet été afin de limiter sa capacité face aux craintes de pénurie de kérosène.

(1 $ = 0,8522 euro)