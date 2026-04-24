MISE À JOUR N° 3-La FDA américaine prend des mesures pour accélérer la procédure d'autorisation des médicaments psychédéliques suite à un décret de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'expert aux paragraphes 11 à 13, d'une déclaration du directeur général de Compass au paragraphe 6, ainsi que de graphiques, de détails et d'informations contextuelles tout au long du texte) par Kamal Choudhury et Christy Santhosh

Vendredi, l'autorité sanitaire américaine a pris des mesures pour accélérer le développement de nouveaux traitements contre les maladies mentales graves en attribuant des “bons de priorité nationale” à trois entreprises, quelques jours après la signature d'un décret par le président Donald Trump.

Le décret , signé le 18 avril, enjoignait à la Food and Drug Administration (FDA) américaine d'attribuer ces bons aux médicaments psychédéliques bénéficiant du statut de “thérapie innovante”, ce qui pourrait réduire le délai d'examen de six à dix mois habituellement à un ou deux mois.

Compass Pathways CMPS.O a confirmé avoir reçu un bon pour son candidat COMP360, une forme synthétique de psilocybine destinée au traitement de la dépression résistante.

Parmi les deux autres sociétés, l'une étudie la psilocybine pour le traitement du trouble dépressif majeur et l'autre étudie la méthylone pour le trouble de stress post-traumatique, a indiqué la FDA.

Usona Institute et Transcend Therapeutics développent respectivement de tels traitements, mais aucune des deux sociétés n'a répondu aux demandes visant à confirmer si elles figuraient parmi les bénéficiaires. Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pas non plus répondu à une demande visant à identifier les sociétés concernées.

En début de semaine, le directeur général de Compass, Kabir Nath, a déclaré à Reuters que la société visait à être “prête pour le lancement d’ici la fin de l’année”. Concernant le décret présidentiel, M. Nath a déclaré qu’il “ne constituera pas une accélération considérable pour Compass, mais qu’il offre tout de même un élan supplémentaire vers une éventuelle autorisation”.

L'action Compass a progressé d'environ 2 % en milieu de séance.

Les maladies mentales restent très répandues, touchant 23,4 % des adultes américains en 2024 et 17,6 % des anciens combattants en 2023, selon la National Alliance on Mental Illness.

Les traitements psychédéliques agissent principalement en activant des protéines à la surface des cellules nerveuses qui régulent la capacité du cerveau à se réorganiser, à former de nouvelles connexions et à réparer les circuits endommagés. Les risques liés à la thérapie assistée par psychédéliques comprennent l'anxiété aiguë, la panique et la confusion pendant l'administration du médicament.

Malgré le soutien vocal de Trump à l'ibogaïne, une substance psychoactive dérivée d'un arbuste originaire d'Afrique, la FDA ne l'a pas incluse dans la liste des médicaments bénéficiant de bons prioritaires. L'agence autorise toutefois une étude clinique de phase précoce sur un dérivé de l'ibogaïne, développé par DemeRx NB, en tant que traitement potentiel des troubles liés à la consommation d'alcool.

Selon les experts, l'accent mis sur la psilocybine reflète son profil clinique plus avancé. “Peut-être que l'ibogaïne n'est qu'à un an d'une position similaire”, a déclaré Michael Thase, professeur de psychiatrie à l'université de Pennsylvanie.

D'autres ont vu cette évolution sous un jour plus positif.

“C'est une action exceptionnellement rapide”, a déclaré Bryan Hubbard, directeur général d'Americans for Ibogaine, qui a assisté à la signature du décret par Trump. “Le commissaire Markary et son équipe ont tenu leurs promesses concernant l'accélération du processus d'autorisation. C'est un bon début.”

La psilocybine et l’ibogaïne sont toutes deux classées parmi les substances de l’annexe I, ce qui signifie qu’elles n’ont actuellement aucune utilisation médicale reconnue et présentent un fort potentiel d’abus, selon la Drug Enforcement Administration.

Mais la psilocybine a fait l’objet d’études plus approfondies que d’autres drogues psychédéliques; des recherches menées au cours de la dernière décennie, notamment à l’université Johns Hopkins et à l’Imperial College de Londres, ont montré qu’elle pouvait réduire considérablement les symptômes de la dépression.

L'ibogaïne a été beaucoup moins étudiée et présente un bilan de sécurité plus problématique.