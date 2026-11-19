MISE À JOUR N° 3 DE LA-Le comprimé de Sanofi devient le premier médicament autorisé aux États-Unis pour le traitement d'une maladie neurologique rare

La FDA américaine a approuvé mercredi le venglustat, un médicament oral de Sanofi SASY.PA , premier traitement autorisé pour une forme rare de maladie génétique affectant le cerveau et le système nerveux.

Ce médicament, commercialisé sous le nom d’Infilbray, est autorisé pour le traitement de la maladie de Gaucher de type 3, la variante neurologique de cette affection qui entraîne l’accumulation de certaines substances lipidiques dans les organes et les tissus.

Sous la direction de sa nouvelle directrice générale, Belén Garijo , Sanofi cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis du Dupixent, médicament phare contre l’asthme, dont l’exclusivité de brevet devrait prendre fin au début des années 2030.

Le portefeuille de Sanofi comprend déjà des traitements contre la maladie de Gaucher: le Cerdelga pour le type 1 et le Cerezyme pour les symptômes ne touchant pas le cerveau et le système nerveux chez les patients atteints des types 1 et 3.

Infilbray, en revanche, peut traverser la barrière hémato-encéphalique, ce qui lui permet de traiter l’aggravation des troubles de l’équilibre, de la coordination, de la parole, de la mémoire et de la pensée chez les patients atteints de la forme de type 3 de la maladie.

Il agit en réduisant la production de substances lipidiques, contrairement à des traitements tels que le Cerezyme , qui apportent l’enzyme manquante dans la maladie de Gaucher.

L’autorisation de mise sur le marché pour les adultes et les enfants pesant au moins 15 kilogrammes, soit environ 33 livres, repose sur une étude de phase avancée menée auprès de 43 patients âgés de 12 ans et plus dont les symptômes extra-cérébraux avaient été stabilisés grâce à un traitement enzymatique substitutif.

Les patients ayant reçu Infilbray une fois par jour pendant 52 semaines ont montré une amélioration sur un indicateur combiné évaluant le contrôle musculaire, la coordination et les capacités cognitives, par rapport à ceux recevant un traitement enzymatique substitutif toutes les deux semaines.

Infilbray fait actuellement l’objet d’un examen réglementaire pour la maladie de Gaucher de type 3 dans l’Union européenne et au Japon, a indiqué Sanofi.

LA FDA ÉMET DES AVERTISSEMENTS

L’agence de santé a indiqué que les effets indésirables les plus fréquemment signalés comprenaient des troubles digestifs et des changements d’humeur, et a mis en garde contre des risques psychiatriques graves, notamment des pensées et des comportements suicidaires.

Des études sur le modèle animal ont mis en évidence un risque de troubles de la vision chez les patients plus jeunes ainsi que des effets indésirables sur le développement fœtal, a-t-elle précisé.