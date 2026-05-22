MISE À JOUR N° 2-Un oléoduc de Plains partiellement fermé à la suite d'une rupture à East Los Angeles, selon la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec une estimation du volume de la fuite au paragraphe 5) par Georgina McCartney, Arathy Somasekhar et Ashitha Shivaprasad

Un oléoduc exploité par Plains All American PAA.O s'est rompu à East Los Angeles, en Californie, a déclaré vendredi la société, ajoutant que la section touchée de l'oléoduc avait été fermée.

La conduite a été percutée par un tiers effectuant des travaux d'excavation, a ajouté la société. Elle n'a pas fourni de détails sur la quantité de pétrole qui aurait pu s'échapper ni sur le délai nécessaire pour rétablir le débit.

L'oléoduc rompu était la ligne 63, qui collecte et distribue le pétrole brut de la vallée de San Joaquin pour l'acheminer vers un autre oléoduc et des raffineries locales, ont indiqué deux sources du secteur.

Les pompiers ont indiqué qu'une opération de nettoyage coordonnée était en cours et qu'il n'y avait pas eu de blessés suite à cet incident. Les équipes sur place ont estimé qu'environ 5 gallons de pétrole s'échappaient de la conduite chaque seconde, selon Aaron Katon, capitaine des pompiers du comté de Los Angeles. L'exploitant a fermé la conduite au bout de 30 minutes et une partie du pétrole s'est écoulée dans un égout pluvial.

“Les équipes sont intervenues suite à une fuite sur une conduite de pétrole endommagée lors de travaux de construction”, a-t-il déclaré, ajoutant que la conduite avait été fermée à la source et que l'écoulement avait été stoppé.

Une fermeture partielle de l'oléoduc pourrait perturber l'approvisionnement en brut des raffineries régionales et affecter la production, à un moment où la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran a fortement fait grimper les prix du carburant dans la région. Vendredi, le prix de l'essence en Californie s'élevait à 6,131 dollars, le plus élevé du pays.

“Les raffineries de la région de Los Angeles manquent de brut et dépendent fortement du brut étranger. Cela aggrave le problème”, a déclaré l’une des sources, un négociant en brut californien.