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MISE À JOUR N° 2-Le titre de l'Australien Brambles s'effondre après avoir annoncé un impact négatif lié aux contraintes de capacité aux États-Unis
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 09:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le cours de l'action chute de plus de 20%, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis fin novembre 2002

* Brambles réduit ses prévisions de croissance des bénéfices pour 2026 de 8% à 11% à 3% à 5%

* Les problèmes d'approvisionnement dans le secteur des réparations devraient peser sur les bénéfices à hauteur d'environ 60 millions de dollars

* Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de 400 millions de dollars

(Ajout des actions au paragraphe 5, des commentaires des analystes aux paragraphes 6 et 7 et de plus amples détails au paragraphe 9) par Kumar Tanishk

Le groupe logistique australien Brambles

BXB.AX a revu à la baisse lundi ses prévisions de croissance annuelle des bénéfices en raison de contraintes de capacité de réparation aux États-Unis, provoquant la plus forte chute quotidienne de son action depuis plus de deux décennies.

Des goulots d'étranglement à court terme en matière de réparation, dus notamment à des pénuries de main-d'œuvre et au roulement des sous-traitants, ont refait surface en avril dans le centre et le nord-est des États-Unis, et devraient peser sur les bénéfices de l'exercice 2026 à hauteur d'environ 60 millions de dollars, a déclaré Brambles.

Face à la forte demande des clients, la société basée à Sydney prévoit également d'accélérer les transferts de palettes, d'augmenter sa capacité de réparation et d'acheter de nouvelles palettes. Elle prévoit d'acheter environ 2 millions de nouvelles palettes au quatrième trimestre pour atténuer la pression.

Le groupe table désormais sur une hausse de son bénéfice sous-jacent de seulement 3% à 5% pour l'exercice 2026 à taux de change constants, soit une baisse sensible par rapport à la croissance de 8% à 11% prévue précédemment. En 2025, il avait enregistré une hausse de 10% de son bénéfice sous-jacent et de son résultat d'exploitation provenant des activités poursuivies à taux de change constants.

Les actions du groupe ont chuté de 20,2% à 17,63 dollars australiens, enregistrant leur plus forte baisse quotidienne depuis fin novembre 2002, et figuraient parmi les moins performantes de l'indice boursier de référence .AXJO , qui a clôturé en baisse de 1,5%.

“La contrainte ne réside pas tant dans une solution unique que dans la reconstruction des capacités sur un réseau fragmenté, comme le rétablissement de la couverture du signal dans un réseau de communication irrégulier alors que le système est toujours en service”, a déclaré Marc Jocum, stratège senior en produits et investissements chez GlobalXETFs.

Cette pression s'est déjà répercutée sur les résultats, notamment par une augmentation des coûts de relocalisation, tandis que le montant précis des dépenses d'investissement nécessaires pour stabiliser définitivement le système reste incertain, l'automatisation et la refonte étant mises en œuvre progressivement plutôt que par un investissement massif unique, a ajouté Marc Jocum.

Brambles a déclaré rester confiante quant à la résolution de ces défis d’ici la fin du premier semestre 2027.

Par ailleurs, la société a dévoilé un nouveau programme de rachat d'actions sur le marché d'un montant de 400 millions de dollars. Il devrait démarrer à l'issue du programme actuel et s'étendre sur le reste de l'exercice 2026 et toute l'année 2027.

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