MISE À JOUR N° 2-Le président taïwanais dit que le maintien du statu quo politique est essentiel pour garantir la sécurité des chaînes d'approvisionnement

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Le président taïwanais Lai Ching-te a déclaré mardi que le maintien du statu quo politique était la chose la plus responsable que l'île puisse faire pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement mondiales, alors qu'elle accueille certains des leaders technologiques mondiaux à l'occasion du Computex.

Taïwan joue un rôle central dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en matière d'intelligence artificielle pour des entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O , et sa position est consolidée par le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, TSMC 2330.TW .

“À mesure que les besoins mondiaux en matière d’IA augmentent, le besoin d’un Taïwan stable, fiable et capable d’assumer ses responsabilités s’accroît également”, a déclaré M. Lai lors de la cérémonie d’ouverture du Computex à Taipei, où se sont réunis les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales.

“Le gouvernement veillera fermement à préserver la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan et s’engage à maintenir le statu quo”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’agissait là de l’engagement le plus responsable de Taiwan envers la chaîne d’approvisionnement mondiale.

La Chine considère Taïwan, gouverné démocratiquement, comme son propre territoire et fait opérer ses navires et avions de guerre autour de l’île presque quotidiennement. Le gouvernement taïwanais rejette les revendications de souveraineté de Pékin.

S'exprimant également au Computex, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré aux journalistes que la chaîne d'approvisionnement de chaque entreprise devait être diversifiée afin d'assurer sa résilience, et que Taïwan était un bon partenaire stratégique pour les États-Unis.

“Taïwan est incroyable en matière de fabrication, en particulier dans le domaine technologique. C'est l'épicentre de l'écosystème”, a déclaré M. Huang.

Il s'exprimait après que l'entreprise de puces électroniques, évaluée à 5 000 milliards de dollars, eut annoncé la semaine dernière son intention d'investir environ 150 milliards de dollars par an à Taïwan, la décrivant comme l'épicentre de la révolution de l'IA.

M. Huang prévoit d'employer jusqu'à 4 000 personnes au nouveau siège de Nvidia à Taïwan, qui devrait être opérationnel en 2030, contre 1 000 actuellement.